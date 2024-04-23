Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 23 апреля 2024Мир

Госсекретарь США раскритиковал Израиль за нарушение прав человека

Госсекретарь США Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека в Газе

Фото: Doaa Rouqa / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека в предисловии к ежегодному докладу Госдепартамента по данной проблеме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«США ясно дали понять Израилю, что Тель-Авиву необходимо следовать международному праву и принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения», — написал дипломат в докладе.

Также подчеркивается, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и депортациями мирного гражданского населения.

Отмечается, что в документе Израиль стоит выше, чем Иран и «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Однако сами представители ведомства отрицают, что страны ранжированы по приоритету.

Ранее Бликен обвинил Китай в геноциде уйгурского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Эти заявления были сделаны перед дипломатическим визитом госсекретаря в Пекин.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Ничего себе, пашем!» Российские чиновники забыли выключить микрофон во время перерыва на заседании. Что они сказали?

      Жителям затопленных домов в Курганской области отказали в компенсации

      Помощника депутата Европарламента задержали за шпионаж в пользу Китая

      Украинский посол признала сложности с поиском оружия для ВСУ в США

      Бабушка помогла внучке избить ее одноклассницу в туалете

      Неизвестный кинул коктейль Молотова в здание российского военкомата

      Госсекретарь США раскритиковал Израиль за нарушение прав человека

      В США заявили об отказе ВСУ слушать приказы главнокомандующего

      Стоимость ремонта в России подсчитали в чашках кофе

      Собчак напомнила о тяготах работы в «Доме-2»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше