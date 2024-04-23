Госсекретарь США раскритиковал Израиль за нарушение прав человека

Госсекретарь США Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека в предисловии к ежегодному докладу Госдепартамента по данной проблеме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«США ясно дали понять Израилю, что Тель-Авиву необходимо следовать международному праву и принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения», — написал дипломат в докладе.

Также подчеркивается, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и депортациями мирного гражданского населения.

Отмечается, что в документе Израиль стоит выше, чем Иран и «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Однако сами представители ведомства отрицают, что страны ранжированы по приоритету.

Ранее Бликен обвинил Китай в геноциде уйгурского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Эти заявления были сделаны перед дипломатическим визитом госсекретаря в Пекин.