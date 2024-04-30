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14:09, 30 апреля 2024Бывший СССР

Названа причина переноса судебного заседания по делу главы Гагаузии

Судебное заседание по делу главы Гагаузии перенесли из-за отсутствия переводчика

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика на русский язык. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Вадима Бэнару.

Судебный процесс связан с подозрениями в получении главой Гагаузии средств на избирательную кампанию от организованной преступной группы. Прокуроры заявляют о наличии в деле двух эпизодов. Гуцул грозит штраф или заключение на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что первое заседание суда по делу главы Гагаузии назначили на 30 апреля.

Сама политик накануне заседания отказалась признать вину, назвала дело политическим и пообещала доказать свою непричастность к преступной деятельности.

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      Лина Пивоварова
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