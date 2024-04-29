Названа дата проведения первого судебного заседания по делу главы Гагаузии

Первое заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул назначили на 30 апреля

Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, в рамках которого ее обвиняют в незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор», назначили на 30 апреля. Такую дату назвали ТАСС в суде.

Согласно данным единого портала судебных инстанций Молдавии, заседание проведут в суде района Буюканы Кишинева.

Как стало известно, Гуцул выдвинули обвинение по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные посты.

26 апреля главу Гагаузии тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. Кроме того, по словам Гуцул, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников, прибывших в столицу Молдавии в составе делегации.

Еще раньше Гуцул рассказала, что жителей Гагаузии называют «ретроградами, которые цепляются за прошлое» .