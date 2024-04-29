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16:46, 29 апреля 2024Бывший СССР

Названа дата проведения первого судебного заседания по делу главы Гагаузии

Первое заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул назначили на 30 апреля

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, в рамках которого ее обвиняют в незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор», назначили на 30 апреля. Такую дату назвали ТАСС в суде.

Согласно данным единого портала судебных инстанций Молдавии, заседание проведут в суде района Буюканы Кишинева.

Как стало известно, Гуцул выдвинули обвинение по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные посты.

26 апреля главу Гагаузии тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. Кроме того, по словам Гуцул, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников, прибывших в столицу Молдавии в составе делегации.

Еще раньше Гуцул рассказала, что жителей Гагаузии называют «ретроградами, которые цепляются за прошлое» .

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      Анна Щербакова
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