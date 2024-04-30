Саперы рассказали о необычной тактике маскировки мин ВСУ

Сапер Улуй: ВСУ маскируют мины в трупах животных

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячут мины в трупах собак и других животных, которые позднее оставляют на дорогах. О такой необычной тактике рассказал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Улуй в беседе с РИА Новости.

По его словам, солдаты убивают собаку, прячут внутрь мину и бросают на дорогу. Он отметил, что взрывное устройство реагирует на движение в радиусе полутора метров. Расчет делается на то, что военнослужащие не будут обходить стороной тело животного.

«На поле боя никто жалости не имеет, никто не играет в рыцарство, не делает джентльменские поступки», — подчеркнул сапер.

Ранее стало известно, что Украина начала модернизацию устаревших бронетранспортеров БТР-60ПБ, которые Киеву передала Болгария. Разработанные в 1960-х БТР получат дополнительное бронирование.