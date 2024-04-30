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17:32, 30 апреля 2024Россия

В российском городе начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками

Минобрнауки РФ: в Томске начнут готовить специалистов по работе с БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Томском государственном университете начнут готовить специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

Новая программа базового высшего образования «Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)» стартует с 2024/2025 года в университете российского города.

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«В приемную кампанию этого года набор абитуриентов на новую программу будет проводиться по направлениям: — "баллистика и гидроаэродинамика" физико-технического факультета (20 бюджетных мест), "инноватика" факультета инновационных технологий (10 бюджетных мест)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, новая программа будет содержать три профессиональных трека, связанных с управлением как самих БАС, так и с инфраструктурой беспилотных систем. Отмечается, что по итогам обучения студенты смогут получить две рабочие специальности: оператор по эксплуатации беспилотников и конструктор-чертежник.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) России в Брянской области пресекла попытку атаки украинского дрона. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, БПЛА самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

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      Фариза Бацазова
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