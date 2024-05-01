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00:10, 1 мая 2024Россия

1 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

1 Мая прежде всего известен как День труда — международный праздник, который напоминает всем работникам об их правах. Именно благодаря ему россияне наслаждаются первыми длинными весенними выходными. Между тем в других странах отмечают такие необычные праздники, как День глобальной любви и даже День покатушек с ветром. О том, какие еще торжества приходятся на 1 мая в России и в мире, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Праздник труда

Официально его празднуют в 142 странах мира.

История Дня труда берет свое начало в конце XIX века. Тогда рабочее движение по всему миру набирало обороты, и 1 мая 1886 года рабочие в США и Канаде устроили ряд масштабных митингов. Их главным требованием было введение восьмичасового рабочего дня. Протесты были подавлены, многие участники забастовок и полицейские были убиты и ранены.

В знак памяти об этих событиях в июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала принял решение сделать 1 мая днем ежегодных демонстраций.

И хотя сейчас в России этот праздник превратился, скорее, в выходной день для отдыха с семьей, он все еще напоминает трудящимся об их рабочих правах.

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TASS

Всемирный день глобальной любви

Такой необычный праздник предложили отмечать каждое 1 мая члены международного «Фонда Любви». В 2003 году его основателю Гарольду Беккеру пришла идея вдохновить всех людей в мире хотя бы один день посвящать проявлению любви к окружающим, природе и миру в целом. В этот день рекомендуется общаться с близкими, заниматься благотворительностью и экоактивизмом.

Фото: David Swanson / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 1 мая

Праздники в России

Живин день

Жива — славянская богиня плодородия, олицетворяющая жизненную силу. Наши предки в этот день совершали очистительные обряды, устраивали танцы вокруг костров и прославляли весну и солнце как символы пробуждения всего живого от зимнего сна.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти Преподобного Иоанна Солунского

Святой ученик подвижника Григория Декаполита Иоанн Солунский всю свою жизнь посвятил проповеди, а также активно выступал против иконоборчества.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Празднование Максимовской иконы Божией Матери

Как принято считать, в XIII веке митрополиту Владимирскому святителю Максиму пришло наставление свыше о том, что ему необходимо написать эту икону. Особенна она ценна тем, что время ее создания было беспокойным для православных — Русь была под ордынским игом.

День памяти мучеников Виктора, Акиндина, Зинона, Севериана, Зотика и Кесария

Все они бунтовали против устоев римского императора Диоклетиана, известного масштабными гонениями на христиан в 303-313 годах нашей эры.

Приметы на 1 мая

  • Попасть под дождь без зонта 1 мая — к удаче.
  • Сны в ночь на 1 мая — вещие.
  • Чем больше близких получится встретить 1 мая, тем больше успеха во всех начинаниях.

Кто родился 1 мая

Виктор Астафьев

Советский и российский писатель, драматург, посвятивший свое творчество темам деревни и войны. Среди особо известных его произведений: повести «Стародуб», «Царь-рыба», «Печальный детектив», а также роман «Прокляты и убиты».

Автору присвоено звание Героя Социалистического Труда, также он награжден следующими премиями: Государственная премия СССР, премия «Триумф», Государственной премия России, Пушкинская премия фонда Альфреда Тепфера (ФРГ).

Писатель Виктор Астафьев за рабочим столом.

Писатель Виктор Астафьев за рабочим столом.

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Ядвига Поплавская

Советская исполнительница, соосновательница ВИА «Верасы» (1971 год). Особую популярность получила, выступая дуэтом с мужем Александром Тихановичем. В 1988 году вместе с супругом организовала в Минске Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, в студии которого учились многие белорусские исполнители, например, Александр Солодуха и участники группы «Ляпис Трубецкой».

Кто еще родился 1 мая

  • Джон Ву (78 лет) — режиссер, сценарист;
  • Джоанна Ламли (78 лет) — британская актриса, фотомодель;
  • Елена Ханга (62 года) — российская журналистка, теле- и радиоведущая;
  • Джули Бенз (52 года) — американская актриса;
  • Светлана Чуйкина (49 лет) — российская актриса;
  • Виоланте Плачидо (48 лет) — итальянская актриса, певица;
  • Светлана Устинова (42 года) — российская актриса.

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      Александра Кравченко
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