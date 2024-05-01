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13:07, 1 мая 2024Мир

Боррель осудил действия полицейских в Грузии на акции протеста

Жозеп Боррель осудил действия полицейских в Грузии на акции протеста

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил действия полицейских в Грузии на акции протеста против закона об иноагентах. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломата в социальной сети X.

«Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые проводили мирную демонстрацию против закона об иностранном влиянии. Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания», — заявил глава евродипломатии.

Он добавил, что применение насилия против мирных протестующих неприемлемо.

Ранее стало известно, что в результате акции протеста в Грузии задержали 63 демонстранта. Как сообщили в пресс-службе полиции республики, большинству задержанных предъявлены обвинения по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

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      Глеб Палехов
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