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13:19, 1 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области расширили график отключения электричества

Харьковская ОВА: график отключения электричества начнет действовать и ночью

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На фоне дефицита энергогенерации в Харьковской области Украины расширили график отключения электричества. Теперь он начнет действовать и в ночное время, сообщила в Telegram пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).

«Дополнительные отключения необходимы для выполнения аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергетической системе. 1 мая график почасовых отключений будет расширен с учетом ночных часов», — говорится в публикации. В ОВА также призвали промышленные объекты снизить потребление электроэнергии.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские силы нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Помимо 190 групповых ударов, армия РФ также нанесла два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками.

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      Глеб Палехов
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