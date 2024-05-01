В Харьковской области расширили график отключения электричества

Харьковская ОВА: график отключения электричества начнет действовать и ночью

На фоне дефицита энергогенерации в Харьковской области Украины расширили график отключения электричества. Теперь он начнет действовать и в ночное время, сообщила в Telegram пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).

«Дополнительные отключения необходимы для выполнения аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергетической системе. 1 мая график почасовых отключений будет расширен с учетом ночных часов», — говорится в публикации. В ОВА также призвали промышленные объекты снизить потребление электроэнергии.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские силы нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Помимо 190 групповых ударов, армия РФ также нанесла два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками.