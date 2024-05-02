ФСБ показала видео допроса задержанной в ЛНР украинской наводчицы ВСУ

ФСБ показала видео допроса украинки, помогавшей ВСУ корректировать удары в ЛНР

ФСБ показала видео допроса задержанной в ЛНР украинки, наводившей удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским войскам. Ролик в четверг, 2 мая, публикует ТАСС.

На кадрах, женщина лицо которой скрыто, поясняет, что начала работать на ВСУ с марта. Она рассказала, что замечая российскую технику и военнослужащих, находящихся на территории ЛНР, звонила по телефону украинским военнослужащим и помогала корректировать удар. Шпионка пояснила, что осознавала возможные риски удара для гражданского населения.

Ранее, 2 мая сообщалось о задержании жительницы поселка городского типа Троицкое в ЛНР, которая собирала данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) России.