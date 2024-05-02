Испугавшийся остановивших его полицейских россиянин оказался наркокурьером

В Москве полиция задержала россиянина с семью килограммами марихуаны в багажнике

В Москве задержали 55-летнего россиянина, подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков. Об этом в четверг, 2 мая, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным МВД, сотрудники ДПС остановили автомобиль Land Rover на Станционной улице. Инспекторы обратили внимание, что мужчина испугался остановки и сильно занервничал. Понимая, что водитель что-то скрывает и, возможно, является наркокурьером, силовики провели его личный досмотр и осмотрели машину. В багажнике оказалось шесть пакетов с семью килограммами наркотика.

В Москве автоинспекторами задержан водитель внедорожника, перевозивший свыше семи килограммов наркотика — метилэфедрона. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

2 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге в партии свежих бананов обнаружили 60 килограммов кокаина.