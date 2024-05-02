Мигрантов перестали впускать в ночные клубы российского города

В ночные клубы Сургута перестали впускать мигрантов

Мигрантов и лиц неславянской внешности перестали впускать в ночные клубы Сургута. Об этом рассказали посетители и охранники городских заведений в беседе с «Вестником Сургутского района».

Как пишет издание, меры были приняты после теракта в «Крокус Сити Холе» в марте, однако сохранились и спустя полтора месяца. По словам одной из горожанок, охрана ночных клубов даже не проверяет паспорт, если видит, что человек не является русским по национальности.

Еще один местный житель по имени Али рассказал, что не пропустивший его сотрудник клуба сослался на приказ начальства. При этом в остальные ночные заведения города мужчину также отказались впустить.

Изданию также удалось пообщаться с охранниками клубов. Один из них рассказал, что после теракта в «Крокусе» в ночных заведениях Сургута решили более серьезно озаботься безопасностью. «Это не только для безопасности, но, и чтобы не разжигать межнациональные конфликты среди отдыхающих», — подчеркнул он.

В другом клубе сотрудник охраны сообщил, что мигрантам и раньше было проблемно пройти в клубы из-за того, что приезжие оказывались участниками большинства драк. «Тем не менее, шанс пройти через охрану был, хоть и небольшой. Сейчас, после теракта в "Крокусе" его нет вообще. Все намного серьезнее», — рассказал мужчина.

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости отношения к мигрантам «как к животным». Так депутат Ильдар Гильмутдинов на отреагировал на предложение создать на закрытых территориях подмосковных строек временное жилье для приезжих. По его словам, людей, которых приглашают в Россию, нельзя закрывать как рабов.