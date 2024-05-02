Нападение россиянина с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ попало на видео

Суд арестовал москвича, пытавшегося убить экс-жену в примерочной ТЦ

Перовский районный суд Москвы арестовал до 30 июня жителя столицы Ивана Демехина, набросившегося с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе московской прокуратуры. На кадрах видно, как мужчина с ребенком подходит к примерочной. Он заходит внутрь, а затем убегает. Следом за ним выходит женщина и падает на пол.

По данным следствия, 29 апреля мужчина пришел в ТЦ «Косино Парк», чтобы убить бывшую жену из ревности. Он нанес ей множественные удары ножом. Благодаря своевременной медицинской помощи ее спасли.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.