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15:00, 2 мая 2024Силовые структуры

Отец вице-мэра российского города зарубил жену топором

86.ru: 74-летний отец вице-мэра города Урай зарубил жену топором

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе силовики разбираются в обстоятельствах расправы отца вице-мэра города Урай над своей женой. Об этом в четверг, 2 мая, со ссылкой на источник в администрации города сообщает издание 86.ru.

По данным издания, трагедия случилась в семье вице-мэра по экономике Светланы Новоселовой в ночь на 25 апреля. В какой-то момент 74-летний пенсионер взялся за топор и нанес несовместимые с жизнью ранения своей 70-летней супруге. Родители вице-мэра Урая ранее никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов и не привлекались к уголовной ответственности.

На время расследования пожилого подозреваемого отправили в СИЗО.

Ранее 2 мая сообщалось, что в Ростовской области двух уголовников отправили в СИЗО по делу о расправе над двумя россиянами при помощи топора.

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      Владимир Седов
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