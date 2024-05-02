Пьяный россиянин ударил полицейского по голове и попал под суд

На Алтае будут судить мужчину, ударившего полицейского по голове

В Горно-Алтайске суд рассмотрит дело 29-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Алтай.

По данным ведомства, вечером 13 февраля пьяный обвиняемый в полицейском отделе ударил правоохранителя по голове. Другие сотрудники остановили противоправное поведение мужчины.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе будут судить женщину, пытавшуюся с размаху ударить ногой участкового.