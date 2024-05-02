В Молдавии спрогнозировали резкое снижение цен на газ

Глава «Молдовагаз» Чебан: цены на газ для Молдавии снизятся до 331 евро в мае

В мае 2024 года цены на закупаемый в Евросоюзе (ЕС) природный газ для Молдавии снизятся до 331,22 евро за тысячу кубометров, хотя в апреле стоимость топлива находилась на уровне в 450 евро. Об этом в своем Telegram-канале написал глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Таким образом, за месяц цены на закупаемый для Молдавии газ упадут почти на 120 евро за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость (НДС). «В мае 2024 года закупочная цена составит €31,13 за мегаватт-час, что эквивалентно €331,22 за тысячу кубометров», — резюмировал Чебан.

Договор на закупки природного газа для страны был заключен между «Молдовагаз» и компанией «Энергоком». Максимальная теплотворность (количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании определенного количества топлива) поставляемого газа прогнозируется на уровне в 10,64 киловатт-час на кубометр, заключил Чебан.

Ранее он заявил о намерении «Молдовагаза» возобновить закупки природного газа у российского энергохолдинга «Газпром» с мая по сентябрь 2024 года. Это необходимо для удовлетворения нужд потребителей правобережья Днестра. При этом другая часть топлива, как уточнил Чебан, будет закупаться на конкурентных условиях у других иностранных энергетических партнеров Молдавии.