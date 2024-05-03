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19:26, 3 мая 2024Ценности

Иванка Трамп появилась на публике в откровенном мини-платье

Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет в мини-платье
Иванка Трамп

Иванка Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

Предпринимательницу заметили на ужине в ресторане Carbone в Майами, куда она отправилась вместе с мужем Джаредом Кушнером. Бизнесвумен вышла в свет в атласном мини-платье синего цвета, которое украшали блестящие камни. В качестве обуви Трамп выбрала золотистые босоножки, а в руках она держала небольшой клатч.

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В то же время волосы дочери экс-президента были распущены и уложены волнами, а макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

В октябре Иванка Трамп также появилась на публике в откровенном образе.

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      Карина Черных
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