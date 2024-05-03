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14:27, 3 мая 2024Ценности

Новая жена Канье Уэста лишилась машины за 10,6 миллиона рублей

Дизайнер Бьянка Цензори лишилась Porshe за 10,6 миллиона рублей
Бьянка Цензори

Бьянка Цензори. Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Новая жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, лишилась роскошной машины. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты опубликовали видео, на котором запечатлен серебристый Porshe 911 Carrera 2024 года выпуска за 114 тысяч долларов (около 10,6 миллиона рублей). На кадрах видно, как мужчины грузят автомобиль на эвакуатор.

Уточняется, что Уэст купил своей супруге данное транспортное средство месяц назад, а за день до инцидента на нем ездил сотрудник компании рэпера. Причина, по которой эвакуировали машину, неизвестна.

В апреле сообщалось, что Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном наряде. Для совместного с мужем похода в ресторан дизайнер выбрала белый топ и трусы, которые были оформлены цветочным принтом и завышенной линией талии.

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      Мария Винар
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