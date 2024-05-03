Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 3 мая 2024Силовые структуры

Россиянин заманил двух сестер за гаражи и получил 11 лет колонии за совращение

В Архангельске мужчина получил 11 лет колонии за растление двух сестер 6 и 7 лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Архангельском областном суде 47-летний местный житель получил 11 лет лишения свободы за совращение и растление двух сестер шести и семи лет, гулявших у детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Он признан виновным по статье об иных действиях сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния двух малолетних. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление против половой неприкосновенности детей произошло вечером 16 июля 2023 года. Тогда пострадавшие гуляли около детского сада, и у ним подошел подследственный. Мужчина попросил детей о помощи в поимке котенка. Таким образом он заманил сестер за гаражи и совершил в отношении них иные действия сексуального характера. После случившегося дети рассказали обо всем своему родственнику, и уже он, в свою очередь, сразу обратился в полицию. Правоохранители установили личность фигуранта и его задержали.

Ранее сообщалось, что в Магадане суд арестовал 40-летнего жителя Чукотки за развращение несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины. В чем их обвиняют?

      Внук Зюганова отреагировал на сообщения об экстренной госпитализации

      Назван основной покупатель российской электроэнергии

      54-летний Мэттью Макконахи вместе с женой снялся в рекламе без штанов

      В Европе испугались требований репараций из-за изъятия российских активов

      США обеспокоились угрозой китайских плавучих электростанций

      Стало известно о смерти на СВО пропавшего в ходе суда о стрельбе в Чечне офицера

      Неестественный цвет морской воды во Владивостоке сняли на видео

      Найден неожиданный способ профилактики рака

      В России будут разминировать территории с применением ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше