Россиянин заманил двух сестер за гаражи и получил 11 лет колонии за совращение

В Архангельске мужчина получил 11 лет колонии за растление двух сестер 6 и 7 лет

В Архангельском областном суде 47-летний местный житель получил 11 лет лишения свободы за совращение и растление двух сестер шести и семи лет, гулявших у детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Он признан виновным по статье об иных действиях сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния двух малолетних. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление против половой неприкосновенности детей произошло вечером 16 июля 2023 года. Тогда пострадавшие гуляли около детского сада, и у ним подошел подследственный. Мужчина попросил детей о помощи в поимке котенка. Таким образом он заманил сестер за гаражи и совершил в отношении них иные действия сексуального характера. После случившегося дети рассказали обо всем своему родственнику, и уже он, в свою очередь, сразу обратился в полицию. Правоохранители установили личность фигуранта и его задержали.

Ранее сообщалось, что в Магадане суд арестовал 40-летнего жителя Чукотки за развращение несовершеннолетних.