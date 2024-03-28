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09:09, 28 марта 2024Силовые структуры

Россиянин совращал несовершеннолетних девочек и попал в СИЗО

В Магадане арестовали 40-летнего мужчину, развращавшего несовершеннолетних

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Магадане суд арестовал 40-летнего жителя Чукотки за развращение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2020 по 2023 год мужчина жил из-за работы в Магадане. Он знакомился в социальной сети с девочками и приставал к ним. А в апреле 2022 года обвиняемый встретился с одной из потерпевших и надругался над ней, угрожая в случае отказа распространением ее личных сведений.

Возбуждено дело по части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух несовершеннолетних лиц и одной малолетней») и пункту б части 3 статьи 133 («Понуждение несовершеннолетней к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, с использованием сети Интернет») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге 35-летний мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку.

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      Екатерина Кашурникова
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