Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:52, 26 марта 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина надругался над четырехлетней девочкой в гостях

В Петербурге мужчина зашел в гости к другу и надругался над его 4-летней дочерью

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, 24 марта отец пострадавшей встретил на улице приятеля и пригласил его в гости на день рождения жены. Там фигурант надругался над ребенком. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил 25-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование 12-летней девочки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      Маленькая акула спасла охотника после нападения медведя-гризли

      Бывший вратарь «Спартака» перейдет в «Локомотив»

      Путин потребовал максимально сократить проверки бизнеса

      В МИД возмутились действиями Франции на заседании СБ ООН

      Названы причины ранней менопаузы

      Знаменитую сумку Birkin не продают простым людям. Купить ее могут только избранные. Как это привело к скандалу?

      Захарова ответила США на слова о неверии в причастность Украины к теракту

      Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

      Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше