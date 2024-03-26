В российском городе мужчина надругался над четырехлетней девочкой в гостях

В Петербурге мужчина зашел в гости к другу и надругался над его 4-летней дочерью

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, 24 марта отец пострадавшей встретил на улице приятеля и пригласил его в гости на день рождения жены. Там фигурант надругался над ребенком. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил 25-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование 12-летней девочки.