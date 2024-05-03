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14:08, 3 мая 2024Силовые структуры

Задержанных в Москве адептов китайской секты связали с властями США

РЕН ТВ: московские адепты секты «Фалуньгун» из Китая связаны с властями США
Начало событий в новости В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Задержанные в Москве адепты запрещенной в Китае секты «Фалуньгун» (включена в реестр нежелательных организаций) подозреваются в связях с властями США. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, связь с американским госдепартаментом подтверждает найденная у задержанных литература экстремистского содержания на русском и китайском языках, видеолекции, документы и другие предметы.

Секта появилась в КНР в начале 1990-х, в ее основе лежит гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, конфуцианства, даосизма, народных верований. Позже организация стала радикализироваться и активно противодействовать властям КНР. С 1999 года деятельность движения запрещена в стране и уголовно наказуема.

Создатель секты учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи после неудачной попытки госпереворота в Китае, предпринятой им в 1996 году, скрылся в США, где поселился в собственном замке.

Ранее 3 мая сообщалось о задержании в Москве сектантов, которые скрывались на конспиративной квартире. Ячейкой руководила россиянка Наталья Миненкова, по ходатайству следствия ее отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье 284.1. УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ») УК РФ. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

В 2020 году Генпрокуратура признала нежелательными в России саму секту и связанные с ней западные организации.

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      Любовь Ширижик
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