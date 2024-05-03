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11:42, 3 мая 2024Силовые структуры

В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»

В Москве на конспиративной квартире задержали лидеров секты «Фалуньгун»

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (признана Генпрокуратурой нежелательной в России). Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, сектанты скрывались на конспиративной квартире. Одной из задержанных является лидер секты россиянка Наталья Миненкова, по ходатайству следствия ее отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье 284.1. УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ») УК РФ. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

Секта появилась в КНР в начале 1990-х, в ее основе лежит гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, конфуцианства, даосизма, народных верований. Позже организация стала радикализироваться и активно противодействовать властям КНР. С 1999 года деятельность движения запрещена в стране и уголовно наказуема.

В 2020 году Генпрокуратура признала нежелательными в России саму секту и связанные с ней западные организации.

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      Владимир Седов
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