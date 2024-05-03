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11:35, 3 мая 2024Бывший СССР

Зеленский назначил главу хмельницкой ОГА

Зеленский подписал указ о назначении Сергея Тюрина главой хмельницкой ОГА

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

На Украине назначили нового главу хмельницкой областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Назначить Тюрина Сергея Григорьевича председателем хмельницкой областной государственной администрации», — говорится в подписанном главой государства документе.

По информации УНИАН, ранее Тюрин был исполняющим обязанности главы хмельницкой ОГА. На данном посту, уточнили в украинском агентстве, он находился с марта 2023 года.

Ранее стало известно о кадровых перестановках в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также в Управлении государственной охраны Украины. 15 апреля на сайте офиса президента страны были опубликованы указы об увольнении заместителя секретаря СНБО республики Алексея Соловьева и отправлении в отставку замначальника Управления госохраны Тараса Гребенникова.

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      Екатерина Грищенко
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