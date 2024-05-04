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18:32, 4 мая 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о значении потери ВСУ эшелона с оружием

Военный эксперт Дандыкин: уничтоженный эшелон оружия мог обеспечить батальон ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Эшелон с западным оружием и боеприпасами, который уничтожили российские военные, мог обеспечить целый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значении этой потери для Киева.

«Эшелон — это очень серьезно, потому что это несколько десятков вагонов. Там и техника может быть, и боеприпасы, поэтому это примерно значение батальона. Каждый такой эшелон на подходе к линии соприкосновения означает, что не надо будет уничтожать нашим бойцам и командирам его непосредственно в боях, что очень важно. Не надо тратить не только боеприпасы, потому что очевидно, что это утрата с нашей стороны не только боевой техники, это люди, которые сражаются», — сказал он.

Чем больше таких эшелонов будет уничтожено, не доходя до позиций врага, ближних тыловых позиций, тем ощутимее будут наши успехи. Поэтому у нас стоит задача уничтожать такие эшелоны и на дальних позициях врага, и тогда, когда они непосредственно подходят к позициям соединений, бригад

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Как сообщило Министерство обороны, российские военные уничтожили на территории Украины эшелон с военной техникой и снарядами. Эта поставка была частью помощи стран НАТО Киеву.

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      Варвара Кошечкина
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