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18:53, 4 мая 2024Силовые структуры

Обвиняемого в терроризме российского девятиклассника арестовали

В Брянске суд арестовал на срок до 1 июля девятиклассника за помощь Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Брянске Советский районный суд на срок до 1 июля арестовал российского девятиклассника по обвинению в терроризме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Школьник обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

По данным следствия, подросток помогал Украине получать информацию о расположении инфраструктурных объектов. Юноша снимал видео и делал фотографии, которые отправлял украинским кураторам.

Ранее сообщалось, что он был завербован в марте в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России). Подросток пытался привлечь к съемкам одноклассника, но тот отказался.

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      Анна Габай
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