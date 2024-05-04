Польша осудила кибератаки со стороны России на Германию и Чехию

МИД Польши заявил об осуждении кибератак со стороны России на Германию и Чехию

Польша осудила кибератаки со стороны России на Германию и Чехию. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

В заявлении говорится, что Польша выражает полную солидарность с Германией и Чехией в связи с «враждебной кампанией» в киберпространстве. Последняя якобы проводится против политических партий и демократических институтов указанных государств.

«Польша, которая также является одной из целей атак группировки APT 28, решительно осуждает повторяющиеся, неприемлемые и вредные действия, осуществляемые в киберпространстве российскими организациями», — отметили в МИД республики.

Ранее в мае Европейский союз осудил «злонамеренную киберкампанию» хакеров из группировки APT28 на Германию и Чехию и пригрозил России принять меры из-за произошедшего инцидента.