Российский коллекционер купил утерянную икону Божьей Матери

Perm.ru: коллекционер из Перми купил на аукционе утерянную икону Божьей Матери

Российский коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божьей Матери и вернул ее в храм в Перми. Об этом сообщает издание Perm.ru.

Уточняется, что россиянин приобрел Владимирскую икону Божьей Матери, которая была утеряна еще в советское время, на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге. Он решил на время передать ее в храм Рождества Пресвятой Богородицы, однако позже она вернется в его коллекцию.

Как передает источник, каждое воскресенье перед иконой будут совершаться молебны. Дата, когда икона вернется коллекционеру, не уточняется.

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