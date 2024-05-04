Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:36, 3 мая 2024Моя страна

Российский коллекционер купил утерянную икону Божьей Матери

Perm.ru: коллекционер из Перми купил на аукционе утерянную икону Божьей Матери

Фото: Пермская митрополия

Российский коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божьей Матери и вернул ее в храм в Перми. Об этом сообщает издание Perm.ru.

Уточняется, что россиянин приобрел Владимирскую икону Божьей Матери, которая была утеряна еще в советское время, на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге. Он решил на время передать ее в храм Рождества Пресвятой Богородицы, однако позже она вернется в его коллекцию.

Как передает источник, каждое воскресенье перед иконой будут совершаться молебны. Дата, когда икона вернется коллекционеру, не уточняется.

20 марта стало известно, что археологи захотели найти артефакт в тоннелях под монастырем в Астраханской области. Как утверждают специалисты, в подземных тоннелях под Высокогорским Успенско-Николаевским Чуркинским монастырем может находиться важная реликвия — посох Серафима Саровского.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

      Военнослужащему из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России

      Россияне бросились арендовать коттеджи на Рублевке

      55-летняя Дженнифер Энистон снялась без нижнего белья для глянца

      Американский боец UFC рассказал о напугавшем его россиянине

      ООН призвала Украину к миру на прежних российских условиях

      В РПЦ отреагировали на сожжение Библии в мангале

      Российский коллекционер купил утерянную икону Божьей Матери

      Девушка раскрыла личность жениха и узнала неприятную правду о нем

      В ФРГ прокомментировали последствия пожара на заводе по производству IRIS-T

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше