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18:14, 20 марта 2024Моя страна

В тоннелях под монастырем в Астраханской области захотели найти артефакт

Под монастырем в Астраханской области захотели найти посох Серафима Саровского

Фото: Nikola Knezevic / Unsplash

Археологи захотели найти артефакт в тоннелях под монастырем в Астраханской области. Об этом сообщает портал Ryazan.life.

По мнению специалистов, в подземных тоннелях под Высокогорским Успенско-Николаевским Чуркинским монастырем может находиться важная реликвия — посох Серафима Саровского. Работы по изучению истории монастыря и его окрестностей планируется завершить в ближайшие месяцы.

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Иеромонах Александр сообщил журналистам, что георадарные исследования показали возможное наличие подземного храма под обителью. Представители монастыря считают, что найденные структуры могут свидетельствовать о существовании помещений, где монахи спасались в момент опасности, а также о наличии большого схрона.

Монахи надеются, что среди артефактов будет именно посох, который, по легенде, передан был архимандриту Евгению в знак дружбы.

В феврале лиса стащила телефон у сотрудника службы защиты животных и сняла себя на видео. Инцидент произошел в деревне Багшот, Великобритания, куда приехал сотрудник службы Бен Фитцкоста по сообщению о лисе с травмированной лапой.

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      Карина Черных
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