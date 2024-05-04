Стало известно о проверках пассажиров из России в аэропорту Кишинева

Шор заявил о безосновательных проверках пассажиров из РФ в аэропорту Кишинева

Пассажиры, прибывающие из России, подвергаются безосновательным проверкам в аэропорту Кишинева. Об этом сообщил лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

По его словам, прибывающих из Москвы людей задерживают, изымая у них деньги и не пуская домой. «Никому из тех, над кем издевались и продолжают издеваться в аэропорту, не предъявили законных оснований», — подчеркнул Шор. При этом он указал на то, что проверкам подвергаются не только люди, которые как-либо связаны с политикой.

В конце апреля сообщалось, что депутата Народного собрания Гагаузии Григория Дюльгера почти час удерживали в кишиневском аэропорту по прибытии из Турции, задавая ему вопросы о целях посещения страны. До этого тщательный досмотр там прошла глава Гагаузии Евгения Гуцул, прибывшая в Кишинев из Москвы.