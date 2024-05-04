Украинские дроны-камикадзе атаковали российский регион

Губернатор Гладков: дроны-камикадзе ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Так, под удар попало село Вергилевка, где в результате оказались выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. Также в поселке Красное был поврежден инфраструктурный объект связи. «Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — отметил Гладков.

О пострадавших во время ЧП в данных населенных пунктах не сообщается.

3 мая дрон-камикадзе ВСУ также атаковал Белгородскую область. Под ударом оказалось село Малиновка в шести километрах от российско-украинской границы.