Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 4 мая 2024Россия

Украинские дроны-камикадзе атаковали российский регион

Губернатор Гладков: дроны-камикадзе ВСУ атаковали Белгородскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Так, под удар попало село Вергилевка, где в результате оказались выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. Также в поселке Красное был поврежден инфраструктурный объект связи. «Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — отметил Гладков.

О пострадавших во время ЧП в данных населенных пунктах не сообщается.

3 мая дрон-камикадзе ВСУ также атаковал Белгородскую область. Под ударом оказалось село Малиновка в шести километрах от российско-украинской границы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом. Чем российские военные научились уничтожать американские снаряды?

      Шойгу наградил медалями отличившихся участников СВО

      ВСУ обстреляли приграничный российский регион

      65-летняя фитнес-эксперт назвала идеальную формулу тренировок

      Украинские дроны-камикадзе атаковали российский регион

      Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде Победы

      Семья спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО

      Один из крупнейших банков Турции ужесточил условия открытия счетов россиянам

      Найденных в петербургском подвале детей вернут матери

      Найдена могила воевавшего за ВСУ командира наемников из Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше