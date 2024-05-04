В регионе России блогеров и журналистов задержали по подозрению в вымогательстве

В Туве задержали местных журналистов и блогеров, их подозревают в вымогательстве

В Республике Тыва задержали нескольких местных журналистов и блогеров. Их подозревают в вымогательстве, сообщает TMG news.

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По версии следствия, задержанные требовали у властей передать им земельные участки в одном из районов столицы республики Кызыле. В противном случае они обещали обнародовать некие порочащие честь и достоинство чиновников материалы.

Двум фигуранткам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенных ими действий.

Ранее осужденная в России журналистка Александра Баязитова подготовила иск к Федеральной службе исполнения наказаний из-за нарушения условий ее содержания под стражей. Она потребовала взыскать в свою пользу миллион рублей. Баязитова находится в Пермском крае, куда она была этапирована для отбывания наказания.