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19:11, 5 мая 2024Культура

1,6 миллиона человек пришли на концерт Мадонны на пляже

На концерт певицы Мадонны на пляже в Рио-де-Жанейро пришли 1,6 млн человек

Фото: Pilar Olivares / Reuters

На концерт американской певицы Мадонны, состоявшийся на пляже бразильского Рио-де-Жанейро, пришли 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.

Это был завершающий концерт мирового тура Celebration, на который вход был бесплатным. По данным издания, посетители заполнили не только пляж Копакабана, но и прилегающие к нему улицы города.

При этом некоторые фанаты занимали места за несколько дней до выступления. В то же время более состоятельные поклонники смотрели концерт с яхт или с балконов квартир упомянутой местности.

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Как заявили власти штата и города, на организацию мероприятия было потрачено около 20 миллионов реалов (361 миллион рублей). Оставшиеся расходы покрыли частные инвесторы.

Уточняется, что, по предварительным оценкам, концерт привлек в экономику Рио-де-Жанейро около 300 миллионов реалов (5,4 миллиарда рублей).

Ранее в апреле адвокаты Мадонны резко ответили подавшим на нее в суд фанатам из-за задержки шоу в Нью-Йорке. В прошении об отклонении иска юристы заявили, что ни один разумный посетитель концерта и точно ни один фанат Мадонны не будут ожидать, что главное шоу на большой площадке начнется в то время, которое указано в билете.

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      Екатерина Ештокина
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