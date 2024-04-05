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22:17, 5 апреля 2024Культура

Адвокаты Мадонны резко ответили подавшим на нее в суд фанатам

Адвокаты Мадонны подали прошение об отклонении иска фанатов из-за задержки шоу
Мадонна

Мадонна. Фото: Ian Hodgson / Reuters

Адвокаты американской певицы Мадонны резко ответили фанатам, подавшим на нее судебный иск из-за задержки шоу, прошедшего 13 декабря 2023 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

«Ни один разумный посетитель концерта и точно ни один фанат Мадонны не будут ожидать, что главное шоу на большой площадке начнется во время, указанное в билете. Фанаты получили то, за что заплатили: большое. качественное шоу поп-королевы», — заявили адвокаты в прошении об отклонении иска.

Ранее стало известно, что двое мужчин из Нью-Йорка решили обратиться в суд из-за того, что выступление Мадонны, которое проходило в рамках гастрольного тура Celebration, началось на два часа позже запланированного времени и закончилось поздно ночью.

Недовольство фанатов артистки вызвало то, что на следующий день им нужно было рано вставать. Они указали и на то, что были вынуждены потратиться на такси, так как не смогли воспользоваться общественным транспортом.

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      Марина Совина
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