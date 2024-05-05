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20:53, 5 мая 2024Среда обитания

Фермеры назвали условие для перехода к устойчивому земледелию

Фермеры пожаловались на нехватку средств для перехода к устойчивому земледелию

Фото: Ding Lei / Globallookpress.com

Для перехода к устойчивому земледелию представителям сельскохозяйственного сектора нужна финансовая поддержка. Такое условие назвали фермеры исследователям консалитнговой компании McKinsey, результаты работы опубликованы на сайте организации.

McKinsey опросила почти 500 фермеров из США в 2023 году. Выяснилось, что 90 процентов из них знают о методах устойчивого земледелия, но жалуются на нехватку средств для их комплексного внедрения. Многие представители сектора инвестируют в развитие новых, более экологичных способов ведения хозяйства, однако такие решения медленно приживаются в отрасли.

Лидерами по внедрению являются практики устойчивого земледелия, требующие изменения поведения в сельском хозяйстве. В том числе это сокращение или отказ от обработки почвы. Второе место занимают практики с изменением продукции, третье — с изменением в оборудовании. Так, более 68 процентов опрошенных фермеров применяют методы сокращенной или нулевой обработки почвы, и только 35 процентов — методы контролируемого орошения.

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      Александра Качан
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