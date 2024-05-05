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11:35, 5 мая 2024Интернет и СМИ

«Лента.ру» запустила игру «Пасхальная битва»

«Лента.ру» в сообществе «ВКонтакте» запустила игру «Пасхальная битва»

Фото: Wolfgang Rottmann / Unsplash

«Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) в сообществе «ВКонтакте» запустила к Пасхе игру, пять победителей которой смогут получить специальные призы.

Участникам «Пасхальной битвы» предстоит онлайн сыграть в традиционную пасхальную игру битки (или битье яиц). Для этого под нужной записью необходимо написать «В бой» и выполнить инструкции от бота, в том числе выбрать тупую или острую сторону яйца для удара. После этого бот случайным образом определит, выиграл участник или проиграл.

За каждую победу игрок получит один балл, за проигрыш — ничего. Играть в «Пасхальную битву» можно неограниченное количество раз, цель — набрать как можно больше очков. По итогам игры будут определены пять победителей, которые получат толстовку от «Ленты.ру» с эксклюзивным принтом.

Принять участие в игре смогут подписчики «Ленты.ру» во «ВКонтакте» с 5 по 10 мая.

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      Варвара Кошечкина
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