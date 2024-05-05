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16:32, 5 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили о сильном похолодании

mos.ru: в Москве ожидается похолодание до минус 2 градусов в ночь на 6 мая

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москвичей предупредили, что в ночь на 6 мая ожидается похолодание до минус двух градусов. Об этом сообщает портал mos.ru.

«Лучше ограничить время пребывания на улице. При выходе из дома следует выбирать удобную, просторную теплую одежду и обувь. Автомобилистам необходимо внимательно следить за дорогой и не допускать аварийных ситуаций», — говорится в публикации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальные холода в некоторых российских регионах в первой декаде мая.

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      Виктория Кондратьева
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