Москвичей предупредили о сильном похолодании

mos.ru: в Москве ожидается похолодание до минус 2 градусов в ночь на 6 мая

Москвичей предупредили, что в ночь на 6 мая ожидается похолодание до минус двух градусов. Об этом сообщает портал mos.ru.

«Лучше ограничить время пребывания на улице. При выходе из дома следует выбирать удобную, просторную теплую одежду и обувь. Автомобилистам необходимо внимательно следить за дорогой и не допускать аварийных ситуаций», — говорится в публикации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальные холода в некоторых российских регионах в первой декаде мая.