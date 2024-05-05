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15:36, 5 мая 2024Мир

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к временному перемирию с ХАМАС

Нетаньяху: Израиль готов к временному перемирию, но все равно уничтожит ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль готов к временному перемирию с радикальным палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение израильских заложников из сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

«Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных», — заверил он. Однако премьер подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не отказывается от полного уничтожения движения.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив последние несколько недель круглосуточно работает над заключением соглашения, которое вернет заложников.

Ранее Нетаньяху подтвердил, что Израиль не согласится на возврат сектора Газа под контроль ХАМАС по итогам мирных переговоров. По его словам, при подобном итоге боевики движения выйдут из бункеров и восстановят свою военную инфраструктуру, чтобы продолжить террор против израильтян.

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      Виктория Кондратьева
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