Нетаньяху отверг возврат сектора Газа под контроль ХАМАС

Премьер Нетаньяху: Израиль не приемлет возврат сектора Газа под контроль ХАМАС

Израиль не приемлет возврат сектора Газа под контроль боевиков палестинского радикального движения ХАМАС по итогам мирных переговоров, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его цитирует ТАСС.

«Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля», — сказал глава кабмина.

По его словам, израильские власти по-прежнему готовы заключить перемирие ради освобождения оставшихся заложников. «Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись к бою, и это то, что мы готовы сделать сегодня», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее ХАМАС допустило освобождение 33 израильских заложников в обмен на гарантии США не допустить начала новой наземной операции израильской армии в городе Рафах на юге Газы.