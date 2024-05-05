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20:02, 5 мая 2024Культура

Пол Маккартни ответил признавшейся ему в любви фанатке спустя 60 лет

Музыкант Пол Маккартни ответил признавшейся ему в любви фанатке спустя 60 лет

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британский музыкант, писатель, продюсер, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни ответил фанатке, которая призналась ему в любви, спустя 60 лет. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 81-летний исполнитель обратился к поклоннице Адриане из Бруклина и пригласил посетить его фотовыставку. При этом Маккартни также продемонстрировал кадры, снятые десятки лет назад каналом CBS, на которых молодая девушка говорит о чувствах.

«Адриан из Бруклина, если ты это слышишь, Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит», — заявил артист.

В апреле сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни записали совместную песню. Трек называетcя Primrose Hill в честь парка на севере Лондона. Объясняя смысл композиции, Джеймс Маккартни написал о детском видении, в котором увидел образ своей «истинной любви и спасительницы».

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      Екатерина Ештокина
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