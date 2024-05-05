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12:33, 5 мая 2024Россия

Путин поблагодарил патриарха Кирилла за служение на благо Отечества

Президент Путин поблагодарил патриарха Кирилла за подвижническое служение

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в пасхальном поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла поблагодарил его за служение на благо Отечества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу выразить глубокую признательность за ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Также Путин поблагодарил патриарха за плодотворное соработничество в «нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества».

5 мая патриарх Кирилл рассказал о судьбоносных испытаниях России. Также он призвал молиться о властях и воинстве — о «тех, кто сегодня теряет здоровье и жизнь, защищая Отечество».

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      Екатерина Подвигина
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