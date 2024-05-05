Путин поблагодарил патриарха Кирилла за служение на благо Отечества

Президент Путин поблагодарил патриарха Кирилла за подвижническое служение

Президент России Владимир Путин в пасхальном поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла поблагодарил его за служение на благо Отечества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу выразить глубокую признательность за ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Также Путин поблагодарил патриарха за плодотворное соработничество в «нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества».

5 мая патриарх Кирилл рассказал о судьбоносных испытаниях России. Также он призвал молиться о властях и воинстве — о «тех, кто сегодня теряет здоровье и жизнь, защищая Отечество».