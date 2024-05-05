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18:06, 5 мая 2024Культура

Умер актер из «Титаника» и «Властелина колец»

Актер из «Титаника» и «Властелина колец» Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана лайнера «Титаник» в одноименном фильме и короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец», умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Бернард Хилл (...) скончался сегодня рано утром», — передает 5 мая издание слова агента артиста.

Как отмечает издание, жизнь Хилла оборвалась за несколько часов до того, как на телеканале BBC One должна была пройти премьера драмы Мартина Фримена «Ответчик» с Хиллом в одной из главных ролей.

Ранее на 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Давыдова. Актриса получила известность благодаря ролям в сериалах «Час Волкова» и «Солдаты».

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      Виктория Кондратьева
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