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10:11, 5 мая 2024Мир

В Норвегии заявили о потере Украиной ее территорий при продолжении конфликта

Политолог Тунандер: Украина потеряет свои территории при продолжении конфликта

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Киев потеряет все больше территорий по мере продолжения конфликта с Россией. Об этом заявил норвежский политолог Ула Тунандер в статье для Steigan.

«Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе», — объяснил он.

По словам эксперта, дополнительная военная помощь Запада приведет лишь к большим потерям среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заверил, что западная поддержка также не поможет Киеву одержать победу в противостоянии с Москвой.

Ранее стало известно, что правительство Норвегии выделит дополнительную военную помощь Киеву. Отмечается, что размер нового пакета помощи составит 600 миллионов долларов.

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      Виктория Кондратьева
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