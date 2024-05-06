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09:27, 6 мая 2024Бывший СССР

«Это уже не тикток-военные». В России сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО

Военкор Рожин: французский военный легион понес первые потери под Часовым Яром

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Французский военный легион, вероятно, понес первые потери на Украине, иностранные наемники прибыли в Часов Яр, где складывается тяжелая обстановка для украинских войск. О ситуации в этом районе рассказал военкор Борис Рожин.

По данным военкора, на южных подступах к Часовому Яру десантники в стрелковом бою столкнулись с группами наемников. При этом это уже не «тикток-военные», которые приезжали на Украину, чтобы заработать, и бежали с позиций в случае угрозы, указал Рожин. Теперь в бой вступают «подготовленные, высокомотивированные и идейные бойцы, проще говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО», заявил он. Военкор допустил, что десантники встретились с представителями французского Иностранного легиона, которые, по некоторым сведениям, ранее были переброшены под Славянск.

Видимо, подразделение, которое изначально планировалось использовать в обороне Славянска (в случае прорыва фронта), сейчас задействовано в обороне Часов Яра, где ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем

Борис Рожинвоенный корреспондент

Если информация верна, французский Иностранный легион понес первые потери в зоне специальной военной операции (СВО) — до семи человек, уточнил военкор.

Сообщалось о прибытии в ДНР 100 солдат французского Иностранного легиона

Как сообщил Telegram-канал «Военная хроника», бойцы 3-го пехотного полка легиона прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска. «По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений», — говорилось в публикации.

Фото: Thomas Peter / Reuters

О том, что военных Франции в количестве 1,5 тысячи человек могут привести в состояние готовности для отправки на Украину в апреле, предупреждала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, командование французского Иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы.

Той же информацией поделился бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. По его утверждению, французские солдаты, развернутые в Славянске, набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона. Брайен отметил, что решение отправить солдат Иностранного легиона на Украину является своеобразным компромиссом президента Франции Эммануэля Макрона.

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5 мая 2024

В России назвали французских наемников приоритетной целью на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что наемники из Франции являются законной целью российских военных. Он заявил, что Макрон «в конечном итоге сам упадет в яму, которую так усиленно старается вырыть для России».

Парламентарий указал, что французские войска на Украине будут расценены как интервенты в зоне российских интересов. По мнению Шеремета, французский народ не простит Макрону втягивание страны в полномасштабный военный конфликт.

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      Алина Гончарова
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