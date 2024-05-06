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10:35, 6 мая 2024Мир

Победивший на выборах в Британии кандидат прокричал «Аллах акбар»

Победивший на выборах в британском Лидсе кандидат Али скандировал «Аллах акбар»
Мотин Али

Мотин Али. Кадр: My Family Garden / YouTube

Победивший на выборах в городской совет Лидса кандидат от Партии зеленых Мотин Али скандировал «Аллах акбар», в то время как сторонники развернули позади него палестинский флаг. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Нас не заставят замолчать. Мы поднимем голос Газы. Мы поднимем голос Палестины. Аллах акбар!» — прокричал британский политик.

Он добавил, что итоги выборов являются «победой народа Газы». Он также назвал Израиль «сторонником превосходства белой расы» и заявил, что сектор Газа является «самым большим концентрационным лагерем, который когда-либо видел мир».

Подобные заявления вызвали споры в британских социальных сетях. Политика раскритиковали за излишний радикализм, а ряд крупных СМИ обвинили в нежелании рассказывать о данном случае.

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О самом Али известно, что он является уроженцем Лидса, построившим карьеру директора собственной бухгалтерской фирмы. Популярность свою он получил как садовник, который вел собственный канал на YouTube, где рассказывал о садоводстве и методах выращивания растений. Затем в своих социальных сетях он начал высказываться о конфликте в секторе Газа, что побудило его пойти в политику.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не может признать Палестину, пока в секторе Газа остается исламистская группировка ХАМАС, однако это может случиться во время переговоров с Израилем. Он также подчеркнул, что признание Палестины как отдельного государства «абсолютно жизненно важно для долгосрочного мира и безопасности в регионе».

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      Максим Габриелян
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