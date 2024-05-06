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13:16, 6 мая 2024Экономика

Ученые предупредили о возможном исчезновении одного вида рыбы

Bloomberg: балтийская сельдь может исчезнуть из-за ее вылова на корм лососю

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Ученые предупредили о возможном исчезновении балтийской сельди. О вероятных последствиях промышленного вылова этого вида рыбы на корм лососю сообщает Bloomberg.

Рыболовам в Норвегии становится труднее добывать сельдь из-за ее массового вылова промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю. Запасы сельди в Балтийском море сократились на 90 процентов с 1960 годов, в то время как страна, которой уже принадлежит больше половины рынка выращенного лосося, собирается в пять раз увеличить производство к 2050 году.

Во всей Балтике рыбы недостаточно, чтобы прокормить норвежского лососевого монстра

Нильс Хоглундспециалист по политике рыболовства в коалиции НПО «Чистая Балтика»

Несмотря на то, что странам устанавливают квоты на вылов, суда систематически их превышают. Главной угрозой являются траулеры — промысловые судна, предназначенные для добычи биоресурсов с помощью трала. Они обеспечивают 95 процентов добычи рыбы в территориальных водах Швеции.

На фоне сокращения популяции сельди Еврокомиссия предложила полностью прекратить ее вылов, но страны Прибалтики наложили вето на эту меру. Как отмечают источники, причиной стало желание сохранить рабочие места и защитить свои экономические интересы.

С 90-х годов норвежская лососевая промышленность уже сократила потребление рыбной муки и масла в кормах с 90 почти до 30 процентов. Дальше снижать использование сельди в производстве корма невозможно, так как выращиваемый лосось по-прежнему нуждается в жирах и омега-3.

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По словам представителя Норвежской федерации морепродуктов Ойвинда Харама, промышленники работают над поиском альтернативных источников корма для выращиваемой рыбы, включая насекомых, личинок и водоросли. Однако в ближайшие годы производители продолжат использовать морские ингредиенты.

В 2023 году объемы поставок атлантического лосося (семги) в Россию рухнули почти в два раза за последние пять лет и опустились до отметки в 44 тысячи тонн. По данным аналитиков Рыбного союза, поставки охлажденной продукции, включая тушки семги без головы и филе, с 2022 года полностью прекратились. Для сравнения, в 2021-м импорт рыбных тушек составил в общей сложности свыше 15 тысяч тонн, а филе — 2,5 тысячи тонн. До введения санкций главными поставщиками этих видов продукции являлись экспортеры с Фарерских островов и из Норвегии.

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      Вячеслав Агапов
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