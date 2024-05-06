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17:29, 6 мая 2024Забота о себе

Уролог раскрыл правду о заболеваниях почек после переохлаждения

Уролог Малхасян: застудить почки на холоде невозможно

Фото: YearOne / Unsplash

Застудить почки в прямом смысле слова невозможно, но переохлаждение увеличивает риск развития инфекций, считает уролог Виген Малхасян. Правду о влиянии холода на почки он раскрыл aif.ru.

Специалист подчеркнул, что почки защищены мышечной тканью, поэтому они не подвержены прямому воздействию холода. Тем не менее, по словам врача, переохлаждение рук, ног и промежности может провоцировать развитие инфекций мочевыводящих путей, таких как цистит или воспаление предстательной железы. Далее воспалительный процесс может пойти по восходящей и распространиться на почки, продолжил Малхасян. В этом случае переохлаждение станет косвенной причиной заболевания.

Уролог также указал, что не существует достоверных доказательств, что холод снижает защитную функцию организма. Однако он призвал не подвергать организм значительным и длительным переохлаждениям, так как это может запустить воспалительный процесс, который затронет различные системы и органы.

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