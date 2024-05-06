В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

Сенатор Ледков: профессию чумработницы могут узаконить в России в 2024 году

В России уже в 2024 году могут узаконить профессию чумработницы. Об этом заявил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков в беседе с «Парламентской газетой».

Политик предложил включить чумработниц в классификатор профессий и тарифных разрядов еще в 2022 году. «Требования к стандарту профессии "хозяйка передвижного жилища", а именно так чум-, юрта- или ярангаработниц и планируют записать в классификаторе, уже разработаны, они направлены в соответствующее министерство», — рассказал Ледков.

Задача чумработниц состоит в поддержании огня в чуме, приготовлении пищи, заготовке дров, а в случае необходимости и в помощи оленеводу со стадом. На данный момент представительниц этой профессии приходится принимать на должность помощников оленеводов или младшего оленевода.

Ледков добавил, что в разработке также находится законопроект о наделении официальным статусом кочевников, однако конкретных сроков он не озвучил. К этому роду деятельности относят не только оленеводов, но и охотников, а также рыболовов. Всего в стране насчитывается около 20 тысяч кочевников. По словам сенатора, у некоторых оленеводов нет квартир и, соответственно, прописки, так как они постоянно пребывают в тундре. «А это значит, что они ограничены в избирательных правах, социальных правах, пенсионном обеспечении», — подчеркнул он.

Политик также обратил внимание, что в местные бюджеты не закладываются деньги на неучтенных кочевников, которые могли бы пойти, в том числе, на их лечение в случае необходимости. «Если статус кочевника будет закреплен законодательно, это позволит заложить в местных бюджетах финансы на обеспечение их прав, например, организацию тех же выездных избирательных участков в тундре», — отметил сенатор.

В 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе приняли закон «Об оленеводстве». В документе прописали понятия «чумработница» и «оленевод», а также установили меры соцзащиты тундровиков и сохранения оленьих пастбищ. На федеральном уровне данная инициатива не принималась.