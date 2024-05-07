Невеста неожиданно для себя оказалась мужчиной

В Китае невеста прошла генетическое тестирование и оказалась мужчиной

В Китае невеста решила перед свадьбой пройти медицинское обследование и неожиданно для себя обнаружила, что генетически является мужчиной. Об этом сообщает South China Morning Post.

В подростковом возрасте 27-летняя Ли Юань (имя изменено) страдала от задержки полового развития: у нее не было менструаций и поздно сформировалась грудь. Когда девушке было 18 лет, у нее выявили аномальный уровень некоторых гормонов. Врачи подозревали недостаточность яичников и советовали пройти генетическое тестирование, но она так это и не сделала.

Спустя девять лет Ли Юань вновь обратилась к врачу. Обследование показало, что у нее имеются мужские половые хромосомы и даже яичко: оно оказалось в брюшной полости, поэтому о его существовании никто не догадывался.

Причиной оказалось редкое заболевание — врожденная гиперплазия коры надпочечников. В некоторых случаях оно приводит к тому, что пол пациента трудно или невозможно определить по внешнему виду, в том числе по гениталиям. «Социально Ли Юань женского пола. Но хромосомно — мужского», — объясняет гинеколог Дуань Цзе.

По рекомендации врачей яичко удалили, чтобы избежать развития онкологического заболевания. Теперь Ли Юань предстоят долговременная гормональная терапия и дополнительные обследования.

В 2018 году сообщалось о сходном случае, произошедшем в китайской провинции Хунань. Китаянка обратилась к врачу после года замужества, поскольку не могла забеременеть. У нее также обнаружились мужские половые хромосомы.