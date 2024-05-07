Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову уличили в фотошопе со словами «молодая голова на старом теле». Публикация с фото звезды появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница поделилась кадрами с отдыха, где позировала на балконе в зеленом наряде. При этом она надела топ от бикини и мини-юбку на завязках. Кроме того, звезда уложила волосы в высокий хвост и примерила солнцезащитные очки. Кожа на лице знаменитости выглядела ровной и гладкой.

Пользователи сети оценили снимки в комментариях. «Зачем так лицо фотошопить? А руки старые, аут», «С первого взгляда не узнала, подумала, Леонтьев», «Это ребус? Нужно угадать, чья молодая голова на старом теле?», «Интересно, она сама себя узнает?» — возмутились юзеры.

В апреле журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась новыми фото. Фанаты уличили ее в фотошопе и прокомментировали снимки словами «как чупа-чупс на палочке».