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22:52, 7 мая 2024Силовые структуры

Стали известны подробности дела против экс-главы ФГБУ «ФЦАО»

Суд арестовал экс-главу ФГБУ «ФЦАО» Новикова за злоупотребление полномочиями

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Преображенский суд Москвы арестовал до 22 июня бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Новиков участвовал в выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. По данным агентства, помимо него по этому делу арестованы еще два фигуранта. Сумма ущерба составила примерно 370 миллионов рублей, говорится в публикации.

На данный момент экс-глава ФЦАО находится в СИЗО.

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      Марина Совина
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