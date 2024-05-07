Стали известны подробности дела против экс-главы ФГБУ «ФЦАО»

Суд арестовал экс-главу ФГБУ «ФЦАО» Новикова за злоупотребление полномочиями

Преображенский суд Москвы арестовал до 22 июня бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Новиков участвовал в выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. По данным агентства, помимо него по этому делу арестованы еще два фигуранта. Сумма ущерба составила примерно 370 миллионов рублей, говорится в публикации.

На данный момент экс-глава ФЦАО находится в СИЗО.